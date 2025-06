Tempo lettura: 2 minuti

AREZZO – Un modo nuovo, contemporaneo e inclusivo di fare teatro.

Arriva ad Arezzo il festival sperimentale Will be Forever | Shakespeare al Parco, un progetto di teatro diffuso che trasformerà il quartiere del piccolo polmone verde cittadino Villa Severi in un vero e proprio teatro a cielo aperto: si tratta di un progetto di teatro diffuso a cura di Chiara Renzi / rumorBianc(O) e Samuele Boncompagni / Noidellescarpediverse, con il contributo di Fondazione CR Firenze.

Protagonista della manifestazione, che si articolerà il 4, 5, 6 luglio 2025, sarà appunto il celebre poeta e drammaturgo inglese William Shakespeare che verrà declinato e raccontato da compagnie di teatro contemporane odi livello nazionale al pubblico aretino attraverso laboratori, spettacoli e attività ed esperienze immersive. Non solo una rassegna teatrale, quindi, ma un’esperienza collettiva, diffusa e partecipata, che unisce spettacoli, performance, laboratori, talk, installazioni e percorsi immersivi. Un mosaico di linguaggi e possibilità per avvicinarsi a Shakespeare (e al teatro) da angolazioni nuove e inattese.

Il cuore pulsante della rassegna sono senza dubbio gli spettacoli: sul palco e nei sentieri del parco si alterneranno compagnie professioniste e artisti di rilievo nazionale e internazionale, con proposte originali ispirate all’opera e all’immaginario shakespeariano.

IL PROGRAMMA

Venerdì 4 luglio, ore 19

Laboratorio di Visione Periferica

con Amina Kovacevich

In collaborazione con SpettAttori

Ore 21

Spettacolo: Essere o non essere | Théâtre CreaNova (Belgio)

Di e con Luca Franceschi

Sabato 5 luglio, ore 10

Nel bosco magico

Laboratorio per bambine/i a cura di La casa sull’albero e Ilaria Gradassi

Età consigliata: 6–11 anni

Laboratorio a numero chiuso – Prenotazione obbligatoria

Ore 16

Always Shakespeare – Essere Prospero

Laboratorio a cura di Giorgio Castagna

Ore 17.30

Speaking Corner – Essere Prospero

Ore 18.30

Shakespeare walk – Le donne di Shakespeare

Spettacolo itinerante | rumorBianc(O)

Regia: Chiara Renzi

Con: Eleonora Angioletti, Elena Ferri, Chiara Cappelli, Giulia Rupi

Voce di Carlotta Mangione – Violino: Elena Rocchini

Evento a numero chiuso – Prenotazione obbligatoria

Domenica 6 luglio, dalle ore 10

L’Antro di Prospero | Teatro dell’Aggeggio

Di e con Paolo Valenti

Evento con posti limitati – durata 10 min – Prenotazione obbligatoria

Ore 16

Always Shakespeare – Essere Re Lear

Laboratorio per over 65 a cura di Alessio Martinoli

Ore 17.30

Speaking Corner – Essere Re Lear

Ore 18.30

Spettacolo itinerante: SHAKE! SHAKE! SHAKE!

Compagnia IF Prana

Di e con Caterina Simonelli e Marco Brinzi

Ore 19.30

Installazione sonora – Shakespeare Scomposto – II Atto

A cura di Lele Synth

+ Degustazione a cura di AIS