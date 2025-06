Tempo lettura: 2 minuti

PISA – Sarà affidata alla leggenda di Pino Daniele l’inaugurazione della stagione live al Giardino Scotto di Pisa.

Appuntamento martedì 1° luglio alle 21.30 in lungarno Leonardo Fibonacci 2 con “Nero a metà Experience. La musica di Pino Daniele suonata dai suoi musicisti”, progetto che atterra in città grazie alla collaborazione tra Pisa Jazz, Pisa Folk e The Thing, e che inaugura congiuntamente le edizioni 2025 dei festival Pisa Jazz Rebirth e Pisa Folk.

Più che un concerto: un incontro intimo con l’anima della musica di Pino Daniele, eseguita da coloro che lo hanno conosciuto e accompagnato nel suo percorso artistico. Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo, collaboratori storici e parte integrante del suono unico che ha caratterizzato la carriera di Daniele, saranno al centro di un live emozionante.

Attraverso di loro, l’essenza delle canzoni di Daniele – con un focus particolare sull’iconico album “Nero a metà” – sarà rivisitata e arricchita da nuove interpretazioni. Sul palco anche Jerry Popolo al sax, Carlo Fimiani alla chitarra e alle voci Emilia Zamuner, Savio Vurchio e Greg Rega (biglietti su Ticketone, info: www.pisajazz.it, www.pisafolk.org, www.associazionethething.com).

L’obiettivo di “Nero a metà Experience” va oltre il ricordo di un artista scomparso prematuramente; mira a mantenere viva la sua visione artistica, permettendo alla sua musica di evolversi e di continuare a toccare le corde dell’anima di ascoltatori vecchi e nuovi. Tutti i musicisti che prenderanno parte all’evento sono stati scelti per la capacità di interpretare lo spirito delle opere di Daniele, garantendo al contempo una freschezza e un’intensità emotiva che promettono di rendere l’esperienza indimenticabile.

“Nero a metà Experience” è un invito aperto a tutti coloro che desiderano celebrare la vita e l’arte di Pino Daniele, un’opportunità unica per ascoltare dal vivo la musica di uno degli artisti più influenti e amati della scena musicale italiana, la cui opera continua a influenzare e ispirare.