Tempo lettura: < 1 minuto

CHIANCIANO TERME – Un nuovo servizio di sorveglianza notturna presso il Parco Fucoli, attivo a partire dal 1° luglio 2025. Il servizio, affidato a una ditta di vigilanza privata, prevede controlli costanti dalle ore 23, orario in cui tutti gli accessi al Parco saranno chiusi, salvo la presenza di eventi. Il servizio, inoltre, prevede almeno due passaggi notturni di controllo anche a parco chiuso.

“L’istituzione del servizio di sorveglianza notturna al Parco Fucoli risponde alla necessità di tutelare un’area di grande valore per la nostra comunità, come luogo sempre accogliente e sicuro. Questo provvedimento è un ulteriore passo verso il miglioramento della qualità della vita a Chianciano Terme” sottolinea la Sindaca di Chianciano Terme Grazia Torelli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nell’area, un luogo di fondamentale importanza per la comunità, soprattutto durante la stagione estiva, ma non solo. I controlli notturni saranno effettuati da personale qualificato, che vigilerà sull’integrità del parco e sulla prevenzione di eventuali comportamenti non corretti.