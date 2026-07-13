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FIRENZE – Un uomo di 87 anni è stato trasferito nel carcere di Sollicciano, a Firenze, dopo la condanna per un furto d’auto commesso tre anni fa.

Il caso

Da tre giorni l’anziano si trova nel reparto clinico della casa circondariale. Il personale sanitario gli prepara i pasti in forma liquida perché non ha denti e le sue condizioni, al momento stabili, sono costantemente monitorate.

Senza fissa dimora e privo di parenti, l’uomo viveva fino a poco tempo fa presso l’albergo popolare di via della Chiesa, che però non poteva più garantirgli ospitalità. Per questo i servizi sociali del Comune gli avevano proposto il trasferimento in una residenza sanitaria per anziani a Castelfiorentino. Il 87enne ha rifiutato l’offerta ritenendo eccessiva la distanza da Firenze. Quel rifiuto ha poi avuto come conseguenza l’arresto e l’ingresso a Sollicciano, dopo l’esecuzione della sentenza.

Il Comune

L’assessorato alle politiche sociali del Comune di Firenze è stato informato del caso, come riferisce il Corriere Fiorentino. L’amministrazione sta valutando soluzioni alternative più adeguate all’età e alle condizioni dell’anziano. La vicenda arriva in un contesto carcerario segnato da criticità già denunciate. Nelle scorse settimane sono emersi problemi strutturali e igienico-sanitarî in alcuni istituti, con segnalazioni di infiltrazioni, guasti agli impianti, presenza di cimici e muffe e condizioni di caldo soffocante.

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