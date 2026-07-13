VICCHIO – In funzione il sistema antincendi boschivi della Regione Toscana con invio immediato di alcune squadre nella notte per un rogo sviluppato in località La Colla, nel comune di Vicchio (Firenze).
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Tre elicotteri della flotta regionale stanno intervenendo dalle prime luci dell’alba a supporto delle squadre AIB. Sotto il coordinamento di un Direttore delle operazioni di spegnimento dell’Unione Comuni Mugello. Presente una squadra di Vigili del Fuoco a supporto. Nell’incendio già coinvolti circa 15 ettari di bosco.
E’ stato richiesto l’intervento di un mezzo della flotta nazionale per circoscrivere le fiamme prima del rialzo delle temperature.