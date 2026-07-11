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VECCHIANO – Paura nella mattina di sabato 11 luglio nella zona industriale di Migliarino, nel comune di Vecchiano (Pisa), dove un incendio è divampato all’interno della Spedi Srl, azienda che si occupa di smaltimento, trattamento e trasporto di rifiuti industriali e speciali.

Le fiamme hanno interessato un capannone dell’impianto, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre e mezzi provenienti anche dai comandi di Lucca, Livorno, Firenze, Prato e Pistoia. Complessivamente sono stati impiegati 54 operatori. La polizia municipale ha chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso.

In via precauzionale il Comune ha invitato i residenti della zona a tenere chiuse le finestre in attesa delle valutazioni di Arpat. Secondo le prime informazioni, tra i materiali andati a fuoco potrebbero esserci batterie di automobili dismesse. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. L’azienda era chiusa al momento dello scoppio del rogo.