I concerti

La Stella Rossa Fest 2025 si aprirà il martedì sera con la finalissima della V edizione del Firenze Suona Contest, il prestigioso concorso nazionale di musica originale nato per promuovere giovani band, cantautrici e cantautori di tutta Italia. Sul palco i saliranno le sei band finaliste tra le ventiquattro che, selezione dopo selezione (tutte svolte al Brillante – Nuovo Teatro Lippi), hanno raggiunto la finalissima.

Mercoledì 2 luglio, sul palco della Stella Rossa, arriva Piotta. Il cantautore, rapper, produttore e scrittore romano, punto di riferimento della scena urban italiana fin dagli anni ’90, arriva a Rifredi con un concerto in cui condenserà tutta la sua incredibile carriera che, attraverso 15 album, ha mescolato popolarità e successi di massa ad attività di impegno sociale, giornalismo, letteratura, teatro.

Giovedì 3 luglio sarà la volta di Amalfitano, il progetto solista di Gabriele Mencacci. Un canto sincero urlato alla luna, tra feste mediterranee dall’anima punk, l’estate italiana che spacca i muri e le notti perdute nel piano bar, dove tutto ruota attorno all’amore: questo, nel profondo del profondo, è Amalfitano, che arriva a Firenze dopo il successo del primo album “Il Disco di Palermo” e la conferma lo scorso anno con “Tienimi la mano, Diva” già nel cuore di molti. Il live di Amalfitano sarà aperto da Alessandro Ragazzo.

Venerdì 4 luglio la SMS di Rifredi si trasformerà in una balera d’altri tempi, con il concerto de L’Orchestrina di Molto Agevole, una compagine composta da pregiatissimi elementi provenienti dal firmamento classico (Monteverdi Choir, Conservatorio di Milano, 19’04”) e rock underground (Calibro 35, The Winstons, Mariposa).

Sabato 5 luglio torna il momento della “Froceria”, la festa lgbtqia+ della Stella Rossa, organizzata in collaborazione con Azione Gay e Lesbica. Sul palco saliranno Dolce Potente, creatura magica dell’underground italiano, che con i suoi set crea le perfette colonne sonore per le battaglie di rivendicazione dei diritti umani e non umani, Leblond, estroso Queer mix sardo/ toscano di natura transfemminista e Freddy Lrg, Dj di Firenze e Resident del collettivo “LE PERRAS” e AMIKA delle PSsY.

Domenica 6 luglio infine, gran finale con Arci e La Chute che presentano una serata speciale dedicata alla voce, al canto e alla parola, un segno e una caduta: il racconto vocale e musicale di quell’incredibile consorzio di autoproduzioni discografiche denominato La Chute dischi. Sul palco, Magosanto, Massimiliano Larocca, Gargamella, Demon Agios e Giulia Millanta.

Tutti i concerti saranno ad ingresso libero.

Incontri e dibattiti, momenti di riflessione

Come sempre Stella Rossa ospiterà all’interno del suo programma un momento di dibattito e riflessione su alcuni dei temi centrali che caratterizzano l’impegno dell’Arci. Si partirà il martedì 1 luglio alle 18.30 con “Razzismi made in Italy: idee e pratiche di superamento”. Un incontro al quale parteciperanno Alba Marina Ospina (Consulente esperta in asilo politico e supporto psicosociale a persone straniere in Italia. Finalista del concorso DIMMI di Storie migranti 2021), Federico Oliveri (Professore di Filosofia del Diritto, Università di Pisa e Camerino) e Mamadou Sal (Presidente Ass. dei Senegalesi di Firenze e Circondario). Modererà l’incontro Sara Gatteschi (Arci Firenze).

Il giorno successivo, mercoledì 2 luglio, sempre alle 18.30 si parlerà invece dei 30 anni dalla strage di Srebrenica. “Srebrenica. Trent’anni dopo” sarà infatti il titolo del talk al quale parteciperanno Valentina Gagić e Bekir Halilović (Referenti di ‘Adopt Srebrenica’), Andrea Rizza Goldstein (Referente del partenariato tra il Memorial Center Srebrenica e Arci Nazionale) e Micaela Frulli (Professoressa di Diritto Internazionale, Università di Firenze). Modera l’incontro Riccardo Pinzauti (Novaradio).

Giovedì 3 luglio sarà ospite di Stella Rossa Clara Mattei, Direttrice del Centro di Economia Eterodossa dell’Università di Tulsa, che presenterà “L’economia è politica”, un libro che ribalta il racconto consueto dell’economia e rivela quanta e che politica si nasconda dietro le scelte economiche. Dialogherà con l’autrice Daniele Bianchini, direttore di Novaradio.

Venerdì 4 luglio si parlerà invece di “Etica e sostenibilità, dentro e fuori dal piatto”, con Eleonora Riso (Chef, Vincitrice di Masterchef Italia 2024) e Alberto Grandi (Professore di Storia del cibo all’Università di Pavia, Autore del bestseller, poi tramutato nel podcast D.O.I. Denominazione di Origine Inventata). Modera il dibattito Martina Agnoletti (Novaradio).

Sabato 5 luglio sarà il giorno invece di “Essere alleate – un workshop di ‘disempowerment’ maschile” a cura di Superterrestre APS. L’inizio del workshop è fissato per le 16 e per partecipare la prenotazione è obbligatoria scrivendo una mail a hello.maschia@gmail.com.

La domenica come da tradizione sarà dedicata al talk organizzato nell’ambito del Bliff Fest, ovvero il mini festival del fumetto della Stella Rossa. Il talk di quest’anno (alle 18:30) sarà “Pennino e cazzuola. Lavoro, diritti e dignità nel mondo del fumetto” e vedrà la partecipazione di Giuseppe Ciarallo (autore di Era bello il mio ragazzo. Morti sul lavoro. Canzoniere della rabbia e del dolore), Ariel Vittori (vicepresidente di MeFu –Mestieri del Fumetto, associazione per il riconoscimento, la valorizzazione e la tutela delle professioni del fumetto), JAH di Militanza Grafica (progetto artistico antifascista, autore di Torri, un fumetto ideale per chi vive la periferia e la scuola). Modera Alessio Atrei (sindacalista e vignettista satirico).

Dopo il grande successo dell’anno scorso, confermatissimo lo spazio della Stella Rossa Fest dedicato a giovani e bambine a cura del BLIFF! Dal 2 al 6 luglio, dalle 16 alle 18:30, laboratori, workshops e attività gratuite di ogni tipo per tutti gusti e le età.