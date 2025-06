Tempo lettura: 2 minuti

SAN CASCIANO DEI BAGNI – Torna anche per l’estate 2025, giunta ormai alla sua nona edizione, la rassegna culturale “La Terrazza”, appuntamento atteso e ormai consolidato nel panorama culturale toscano, che porta nel borgo di San Casciano dei Bagni alcune delle voci più autorevoli in ambito nazionale e internazionale.

La rassegna si articola in una serie di appuntamenti e conversazioni, attraverso la formula degli incontri pubblici a ingresso libero. Come incontro inaugurale della rassegna, sabato 28 giugno si è tenuto l’appuntamento con Federico Fubini, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera. Nel suo ultimo libro “Il mondo al tempo di Trump”, Fubini affronta i temi di politica internazionale, tra potenze globali, rivoluzioni e ridefinizione dello status quo.

Venerdì 11 luglio alle ore 21, in Piazza della Repubblica, sarà proiettato il film “How Kids Roll – I bambini di Gaza,” un’intensa testimonianza visiva sulla realtà infantile in Medio Oriente. Il regista Loris Lai sarà presente per introdurre la proiezione e dialogare con il pubblico. La versione è in lingua originale (inglese/arabo/ebraico) con sottotitoli in italiano.

Sabato 12 luglio alle ore 18, sempre in Piazza della Repubblica, appuntamento con la giornalista Annalisa Cuzzocrea che presenta “E non scappare mai. Miriam Mafai, i segreti e la lotta nella tempesta della Storia”. Un ritratto appassionato della celebre intellettuale e politica italiana, in dialogo con l’editorialista del Corriere della Sera, Paolo Franchi.

Sarà ancora una volta Piazza della Repubblica a ospitare, Venerdì 18 luglio alle ore 21, un grande omaggio allo sport italiano. Pino Di Blasio incontra il giornalista e scrittore Marco Franzelli per raccontare “I grandi protagonisti dello sport italiano”, da Sara Simeoni a Jannik Sinner, passando per Marco Pantani e Michael Schumacher.

Ci spostiamo in Piazza Matteotti, Venerdì 1 agosto alle ore 21:30, dove si terrà l’incontro con Marco Masini, celebre cantautore del panorama musicale italiano. L’artista ripercorrerà la propria vita e carriera attraverso un dialogo che partirà dal libro “L’altalena. La mia storia”, assieme alla giornalista Nicoletta Deponti di RTL 102.5.

Sabato 2 agosto alle ore 21:30, nella suggestiva cornice di Piazza della Macina a Celle sul Rigo, andrà in scena “Amori e furori. Vite di musicisti romantici” di Giacomo Battiato, con la voce narrante di Anna Zaneva e Gabriele Maria Vianello al pianoforte. Un viaggio musicale tra passioni, arte e tormenti dell’Ottocento.

Torniamo in Piazza Matteotti Lunedì 4 agosto, alle ore 21:30, per ospitare Simon & The Stars, l’astrologo più amato d’Italia. Con l’incontro “Stelle d’estate sotto il cielo d’estate”, si esploreranno i temi dell’astrologia come chiave per leggere il presente e progettare il futuro.

Giovedì 14 agosto alle ore 18:30, in Piazza della Repubblica, Adele Grisendi presenta il libro “La figlia di Nora. Una saga famigliare e civile”, che prosegue la storia de “I tre inverni della paura” di Giampaolo Pansa. Conduce l’incontro la giornalista Lorenza Foschini.

Giovedì 21 agosto alle ore 21.30, Piazza Matteotti accoglie l’attore e regista Vincenzo Salemme, che dialoga con Marco Molendini nello spettacolo-incontro “Pulcinella va in collina”. Una serata tra comicità e riflessione, nel segno della grande tradizione napoletana.

Infine la grande chiusura della rassegna è prevista per Sabato 6 settembre alle ore 18, in Piazza della Repubblica. Terminiamo in bellezza con la musica grazie a Molly in Terrazza: l’Accademia di scrittura Molly Bloom presenta “La playlist più bella del mondo”, di e con Riccardo Rossi e Leonardo Colombati.