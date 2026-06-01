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PISA – Un documentario dedicato alla rivolta iraniana del 2022, non come moto spontaneo, ma come azione potente di resistenza femminista, maturata nell’arco di quarant’anni.

A war on women di Raha Shirazi è il racconto dei percorsi personali e politici di sette straordinarie protagoniste, in programma all’Arsenale il 4 giugno alle ore 20,30.

L’evento è proposto dal Cineclub pisano, in collaborazione con Amnesty International – Gruppo GR010 Pisa e la Comunità Iraniana di Pisa. La regista sarà in collegamento con la sala.

A war on women

Se la morte della ventiduenne Mahsa Amini, avvenuta mentre era in custodia della polizia morale iraniana, ha attirato l’attenzione internazionale, il film va oltre, riportando alla luce la storia lunga e spesso rimossa della lotta contro l’unico regime teocratico al mondo. Dalle prime manifestazioni contro l’obbligo del velo, all’indomani della Rivoluzione Islamica del 1979, fino alle giovani donne che oggi rischiano la vita per le strade.

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