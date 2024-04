SAN GIMIGNANO – Dodici comuni raggruppati all’interno del contratto di fiume Elsa. La base per intraprendere azioni concrete di salvaguardia di slancio turistico del percorso fluviale.

Progetto che ha visto come capofila San Gimignano e l’appoggio di Regione, associazioni e altri attori pubblici e privati. Per siglare la conclusione di quattro anni di lavori, la firma digitale avvenuta in sala Dante