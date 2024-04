SIENA – Ora c’è la certezza. Il Siena tornerà a giocare allo stadio Franchi dopo un anno. L’ultima volta era avvenuto il 15 aprile 2023 con i bianconeri in serie C.

Il 21 aprile invece al Rastrello ci sarà il Valentino Mazzola: sfida valida per il campionato di Eccellenza. La Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, convocata dalla Prefettura di Siena su richiesta del l’amministrazione comunale, ha dato il via libera definitivo, dopo le valutazioni delle scorse settimane e i lavori effettuati da parte del Comune di Siena, per l’utilizzo dell’impianto di proprietà comunale. Si tratta dell’ultima partita stagionale