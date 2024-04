FIRENZE – E’ Gherardo Gambelli il nuovo arcivescovo di Firenze. Prenderà il posto del cardinale Giuseppe Betori, che il 24 giugno lascerà per limiti di età.

“Penso che possiate immaginare lo tsunami di sentimenti e pensieri che si muovono nel mio cuore – ha detto il neo-arcivescovo – Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al Papa per la fiducia che ha riposto in me per questa nomina. Penso di poter dire che la scelta di un prete di Firenze è un segno grande di stima nei confronti di tutta la nostra diocesi”. Un fiorentino torna così a ricoprire l’incarico dopo 41 anni. L’ultimo era stato Silvano Piovanelli.

“Sono lieto della scelta del Pontefice, è prete fiorentino che conosce bene la Diocesi, anche da prima di me che sono arrivato qui 15 anni fa. È capace di attingere alla parola di Dio, l’ho conosciuto quando era parroco a Santo Stefano in Pane e poi Montughi, dove mi chiese di partire missionario per il Ciad”, ha affermato Betori.

Al prelato sono arrivate le congratulazioni sia di Dario Nardella, sindaco di Firenze, “il suo profilo di religioso sempre accanto agli ultimi, con una grande esperienza da missionario e da prete dei carcerati di Sollicciano, è in linea con l’anima più vera della nostra città”, che di Eugenio Giani, presidente regionale: “Auguriamo a lui, uomo di profonda fede e esperienza missionaria, di portare avanti con zelo il compito di guida pastorale nella nostra amata Firenze. Che il suo ministero sia fonte di ispirazione e unione per tutta la nostra comunità”.