FIRENZE – QF al tavolo sul futuro dell’ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) questa volta era presente. Però non ci sono stati passi in avanti.

Da quanto riferito dalla Regione, l’azienda avrebbe rifiutato i punti dell’accordo proposta dal governo toscano. A motivare l’iniziativa di Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro del presidente Giani, l’intenzione di accelerare i tempi, visto che siamo al primo mese senza stipendio o ammortizzatori sociali per i lavoratori rimasti in carico all’azienda.

Tra i punti proposti dalla Regione, strumenti alternativi ai licenziamenti, misure per favorire la reindustrializzazione, impegno dell’azienda a finanziare strumenti formativi per l’aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale