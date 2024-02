PITIGLIANO – Per le pale eoliche a Pitigliano (Grosseto) non c’è posto. Nell’assemblea civica che si è svolta al teatro Salvini, è stata espressa contrarietà unanime al progetto di Sorgenia.

Sei pale alte 210 metri da piazzare a 3 chilometri dal centro abitato per un investimento da 58 milioni. A guidare la linea della fermezza il sindaco Giovanni Gentili, che non vuole sentire parlare di compensazioni. L’opposizione di cittadini e istituzioni si basa su cinque osservazioni legate alla tutela del paesaggio. I residenti hanno anche chiesto di creare un comitato civico per dare una forma più lineare e organizzata al consenso.

Tra i presenti anche lo scrittore Niccolò Ammaniti, che ha una casa in zona. Il progetto attualmente è fermo al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le procedure di valutazione di impatto e di incidenza nazionali. I cittadini e gli enti interessati hanno tempo fino al 24 febbraio per presentare osservazioni.