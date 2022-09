ROMA – “Siamo molto soddisfatti per la decisione del Governo. Dopo anni di confronti si dà il via libera a una centrale all’avanguardia per la produzione di energia rinnovabile, senza emissioni”.

In relazione alla decisione del Consiglio dei Ministri che ha oggi dato il via libera all’impianto geotermico a totale reiniezione, proposto da Sorgenia nella zona industriale di Abbadia San Salvatore (Siena), Alberto Bigi vicepresidente dell’azienda.

“È un importante traguardo per tutti, soprattutto a fronte di una situazione complessa che impone un incremento della produzione elettrica nazionale da fonte rinnovabile. Un impianto che, oltre a generare energia pulita per 32 mila famiglie, produrrà valore per il territorio, portando in Amiata un esempio particolarmente virtuoso di produzione geotermica”.