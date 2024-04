VOLTERRA – Un volterrano alla ribalta in questi giorni su Radio Vaticana. È il caso di Simon Domenico Migliorini che, durante le celebrazioni pasquali di quest’anno, è stato chiamato a leggere “La Passione” di Mario Luzi, che raccoglie i versi scritti dal poeta per la Via Crucis presieduta da Papa Giovanni Paolo II nel 1999.

La lettura è stata trasmessa il 29 Marzo, in occasione del Venerdì Santo, durante il programma condotto da Rosario Tronnolone. Simon Domenico Migliorini conobbe Mario Luzi nel 2000, quando il poeta volle affidargli la sua opera, affinché ne fosse realizzata una versione teatrale. L’opera, poi divenuta spettacolo teatrale, è così stata riproposta in questa occasione al grande pubblico attraverso la lettura sull’emittente vaticana. Simon Domenico Migliorini, attore e regista, è ideatore del Festival Internazionale Teatro Romano a Volterra, di cui è direttore artistico da ventidue anni.