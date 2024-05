MONTEMURLO – Tre anni senza Luana D’Orazio. La giovane morta a 22 anni in un incidente sul lavoro in un’azienda tessile di Montemurlo (Prato).

Da quel giorno la mamma Emma Marrazzo non ha smesso di battersi per trasformare questa tragedia in una svolta per chi è vittima di eventi simili. Il 30 aprile ha consegnato una petizione al presidente del Senato Ignazio La Russa per istituire il reato di omicidio sul lavoro. Nel 2023 le denunce pervenute all’Inail per decessi di questo tipo sono 1.041. Il processo penale a carico dei datori di lavori si è risolto con un patteggiamento, mentre un manutentore esterno ha scelto il rito ordinario è il procedimento è in corso.

“Tre anni da quel tragico 3 maggio dove perse la vita Luana D’Orazio, un dolore ancora oggi molto forte per tutta la Toscana”, ha scritto il presidente Eugenio Giani su facebook per ricordarla.