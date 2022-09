ROMA – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha dato il via libera a realizzazione dell’impianto geotermico di tipo binario, con relative opere connesse, ubicato nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI), proposto da Sorgenia Le Cascinelle S.r.l.

La notizia è stato accolta dai territori coinvolti in maniera difforme. Mentre il coordinamento ambientalista che si era opposto all’opera è rimasto sorpreso dalla decisione del premier, “eravamo convinti che si rimandasse la discussione dopo le elezioni. Siamo basiti, ma al tempo stesso, pronti a fare tutto quello che in nostro potere per opporsi”, il sindaco di Abbadia, Fabrizio Tondi, trattiene a stento le lacrime: “Sono commosso, perché pensavo che si andasse al prossimo governo. Ha prevalso la logicità di una scelta che avrà risvolti importanti sulla zona, rilanciando anche l’area industriale”.