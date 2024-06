FIRENZE – Nuova manifestazione per la vicenda dell’ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). Questa volta spontanea. I lavoratori sono andati in corteo davanti alla sede del Consiglio regionale.

Due le richieste, ribadite ancora una volta: commissariamento di Qf e legge regionale sui consorzi industriali pubblici. “Nonostante tutto è una vertenza che dopo tre anni, in un mercoledì qualsiasi, di un giugno qualsiasi, ha portato quasi un migliaio di persone in corteo a Firenze alle 23 – ha affermato Matteo Moretti del Collettivo di fabbrica -. Questo serve a sentirci meno soli e a far capire alle istituzioni che la battaglia non è solo quella di uno sparuto gruppo di lavoratori ormai rimasto, ma c’è una città che ci sta vicina”.

Un presidio simbolico, aggiunge Moretti, “non volevamo recare disturbo a chi fortunatamente la mattina ancora un lavoro ce l’ha”, davanti a un luogo simbolico, la sede del Consiglio toscano: “Oggi dovrebbero riunirsi i capigruppo – spiega ancora – e attendiamo buone nuove, quantomeno per un incontro sul testo di legge”, sui consorzi industriali pubblici, “per capire quale sarà l’iter e soprattutto la posizione delle varie forze politiche, a cominciare dal partito di maggioranza, il Pd”.