FIRENZE – Un giro d’affari da 700 milioni di euro. L’effetto del Carnevale secondo la stima di Cna Agroalimentare. Un mercato che secondo l’associazione è cresciuto del 25% in tre anni.

I dolci di Carnevale più apprezzati, secondo lo studio, sono le Chiacchiere nelle loro varie denominazioni che con i fritti dominano il panorama. A vincere, sotto il profilo del consumo, sono i prodotti artigianali con un forte radicamento sul territorio.

La mappa a livello regionale di consumo vede le Chiacchiere in Lombardia, Piemonte, Campania, Sicilia e quasi tutto il Mezzogiorno. Frappe a Roma e nel Lazio. Cenci in Toscana. Bugie in Liguria, Ciarline in Emilia, Fiocchetti in Romagna, Crostoli in Friuli Venezia Giulia. Tra i dolci della festa solo le castagnole (classiche, alla crema, alla ricotta, al cioccolato, allo zabaione), con le chiacchiere, hanno una diffusione sovraregionale.