VIAREGGIO – Inizia sabato 4 febbraio il 150esimo anniversario del Carnevale di Viareggio. Con la cerimonia di apertura e il primo corso mascherato si inaugurano i festeggiamenti di questa edizione.

Una lunga giornata che culminerà con la prima sfilata dei carri e delle mascherate sui Viali a Mare di Viareggio e si concluderà in piazza Mazzini con lo spettacolo pirotecnico e con lo show di radio m2o con Albertino e Fargetta.

Le suggestioni delle danze dell’Ottocento evocative del gusto e dell’eleganza dei tempi in cui nasceva il Carnevale di Viareggio. Uno spettacolo per riscoprire le tradizioni ottocentesche e rivivere atmosfere romantiche attraverso il Gran Ballo dell’Ottocento dedicato al 150° anniversario del Carnevale di Viareggio, proposto dalla Società di Danza Viareggio e Versilia in piazza Mazzini dalle ore 12. Alle ore 12,30 nella Sala Congressi del Palace Hotel sul Lungomare la consueta cerimonia di benvenuto agli ospiti e alle delegazioni del primo Corso Mascherato.

Per ricordare quel particolare Martedì Grasso del 1873 che diede il via alla tradizione del Corso Mascherato a Viareggio un corteo di carrozze storiche ripercorrerà le vie di Viareggio, partendo alle ore 14 da via Regia, proprio lì dove si svolsero i primi Corsi Mascherati. Dalla Torre Matilde, passando per il cuore della Vecchia Viareggio, il Lungomare, fino a piazza Mazzini, dieci splendide carrozze storiche provenienti da tutta Italia, grazie alla collaborazione con Gruppo italiano attacchi, rievocheranno le origini del Carnevale. Sulla prima carrozza saliranno Burlamacco e Ondina.

Alla Cerimonia di apertura del 150esimo anno del Carnevale di Viareggio sarà presente la Fanfara dei Bersaglieri che regalerà uno spettacolo avvincente e piacevole con impetuose note musicali. La Fanfara sfilerà dalle ore 14,30 lungo via Mazzini, per raggiungere il Belvedere delle Maschere, luogo dei rituali carnevaleschi.

Dalle ore 15 in piazza Mazzini l’atteso rituale dell’Inaugurazione del Carnevale. Il corteggio di maschere con la Filarmonica Versilia, banda del Carnevale di Viareggio, gli sbandieratori del Palio di Querceta e le maschere, dopo aver percorso via Mazzini, raggiungerà il Belvedere delle Maschere. Qui le maschere dei Rioni consegneranno la Burlamacca a Burlamacco e Ondina per issarla sul pennone più alto di piazza Mazzini. Durante l’alzabandiera gli squilli di tromba composti dal Maestro Michele Orselli cento anni fa saranno eseguiti dalla fanfara di trombe del Maestro Andrea Tofanelli con i trombettisti: Federico Trufelli, Francesco Cecchetti e Alessandro Vanni.

Alle ore 16 i tre colpi di cannone daranno il via al primo dei sei Corsi Mascherati. Sui Viali a Mare sfileranno per la prima volta le opere allegoriche realizzate dagli artisti del Carnevale di Viareggio. Si potranno ammirare 9 carri di prima categoria, 4 di seconda categoria, nove mascherate in gruppo e dieci maschere isolate in concorso. Oltre alle pedane aggregative fuori concorso.

Al termine della prima sfilata lo spettacolo pirotecnico sull’arenile di piazza Mazzini. I fuochi artificiali saranno accompagnati da suggestive colonne sonore.

Dopo lo spettacolo pirotecnico, intorno alle 19,30 piazza Mazzini si anima con “M2o night”, lo show con Albertino e Fargetta. Negli Anni Novanta hanno fatto impazzire i giovani di tutta Italia con il “Deejay Time” e la “Deejay Parade”. Oggi sono le voci e i volti più noti di Radio m2o dove continuano a far divertire e ballare tutta Italia. Con Albertino e Fargetta dj set unico ed esclusivo. Radio m2o partecipa anche con un proprio carro fuori concorso, una vera e propria discoteca mobile, grazie ai dj e agli speaker della radio che animeranno la festa con la migliore selezione musicale del momento. Sulla costruzione lo Human Logo, il futuristico logo-robot animato della radio che per l’occasione si trasformerà in una grande maschera. Il secondo evento musicale con radio m2o è “One Two One Two Party” con Wad e DJ Val S, in programma giovedì 16 al termine del Corso notturno.

Si inaugura domenica alle ore 11 a Villa Paolina la mostra “CarnevalArt”. Il connubio tra Carnevale e arte è il filo conduttore che accompagna il visitatore in un percorso espositivo alla scoperta delle opere d’arte che fanno parte della collazione della Fondazione Carnevale di Viareggio, esposta per la prima volta. Più di settanta opere tra pittura e scultura che decodificano, attraverso forme e espressive e linguaggi diversi, il valore artistico del Carnevale. Opere frutto di donazioni, acquisti e premi, provenienti da varie iniziative d’arte susseguitesi nel tempo. Tele e sculture, tra cui opere firmate da Dario Fo, Sandro Luporini, Ivan Theimer, Fausto Liberatore, Eugenio Pieraccini, attualmente conservate in Cittadella. La collezione viene allestita attraverso un percorso espositivo a cura dello studio Lucifero Design di Roberta Patalani e dello storico dell’arte Luigi Ficacci.

E il Carnevale di Viareggio con le proprie maschere sarà presente in modi diversi alle manifestazioni in programma a Lucca (domenica 5 dalle ore 14 in centro storico) e a Livorno il 10 e l’11 in occasione della rappresentazione “Le maschere” di Pietro Mascagni al Teatro Goldoni.