SIENA – C’è anche Acquedotto del Fiora tra i partecipanti al progetto Life Turbines. Un piano che ha una durata di 42 mesi e inizierà nell’ottobre di quest’anno.

Affronterà quattro casi pratici in Spagna e Italia, tre dei quali saranno in impianti della rete gestita da Global Omnium nella Comunità Valenciana e in Catalogna, mentre il quarto caso studio riguarderà la rete idrica del Comune di Scansano, gestita da AdF.

L’obiettivo del progetto è contribuire alla decarbonizzazione del sistema idrico e offrire servizi energetici e idrici accessibili a tutti i cittadini mediante l’implementazione di un sistema di recupero energetico con l’installazione di turbine, contribuendo così alla transizione energetica e allo sviluppo di città climaticamente neutre. Il progetto ha un budget di 2.518.001,04 €, di cui l’Unione Europea finanzia, attraverso il programma LIFE, il 60%, trattandosi di un progetto in linea con l’obiettivo dell’Unione Europea per il 2050, il Green Deal e la Strategia energetica dell’Unione.