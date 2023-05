FIRENZE – Il centrodestra dovrà passare al ballottaggio per tenere i tre capoluoghi. Se a Pisa Michele Conti è rimasto corto per 15 voti contro Paolo Martinelli, a Siena Nicoletta Fabio è praticamente appaiata con Anna Ferretti. Infine Massa, con il sindaco uscente Francesco Persiani in vantaggio sul segretario Pd Ricci.

Per quanto riguarda gli altri comuni sopra i 15mila abitanti al voto, nessun sindaco eletto al primo turno. A Campi Bisenzio (Firenze), ballottaggio tutto interno al centrosinistra tra Leonardo Fabbri, in testa di nove punti, e Andrea Tagliaferri. A Pietrasanta (Lucca), il centrodestra con Alberto Stefano Giovannetti (sostenuto dalla Lega, ma non da FdI) è in vantaggio di dieci punti sul centrosinistra rappresentato da Lorenzo Borzonasca.

A Pescia il centrosinistra con Riccardo Franchi se la vedrà con i movimenti civici che appoggiano Vittoriano Brizzi: sei punti a dividerli. In merito agli altri sedici comuni al voto, è il civismo a lasciare un po’ ovunque.