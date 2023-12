MONTEPULCIANO – Dopo il successo dell’esposizione “Futuristi. Avanguardia italiana”, con oltre 6000 ingressi in pochi mesi, il Museo Civico Pinacoteca Crociani di Montepulciano ospita una nuova mostra, anch’essa incentrata sul tema del collezionismo. A partire dal 7 dicembre 2023 si apre Da Palizzi a Severini. Pittori italiani tra Ottocento e Novecento nella raccolta Bologna Buonsignori, una mostra promossa e realizzata dalla Società di Esecutori di Pie Disposizioni e dal Comune di Montepulciano, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto, Arezzo e con Opera Laboratori. La fortunata esposizione, dopo essere stata ospitata a Palazzo Piccolomini di Pienza dal 17 aprile al 29 ottobre 2023, arriva a Montepulciano in tempo per il periodo natalizio e durerà fino al 23 giugno. L’inaugurazione è prevista per giovedì 7 dicembre alle ore 11.30.

“Gino Severini, Filippo Palizzi, Lionello Balestrieri, Angiolo Tommasi, Giuseppe Stuart, Giuseppe Viner, Aleardo Paolucci, Paride Pascucci sono alcune delle firme che compongono la ricca collezione Bologna Buonsignori che potrà essere ammirata nel nostro Museo Civico. Una mostra che ci consente di ammirare il lavoro di artisti che, pur attraversando fasi e stili diversi, rappresentano un patrimonio significativo della pittura italiana a cavallo tra ‘800 e ‘900 e che, in molte delle opere esposte, raccontano il nostro territorio”, dichiarano il Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini e l’assessore alla cultura Lucia Musso.

Le opere esposte provengono dalla galleria pittorica della raccolta Bologna Buonsignori, donata alla Società di Esecutori di Pie Disposizioni da Luigi e Leopoldo Bologna Buonsignori. La mostra, attraverso settanta opere, fra pitture a olio, disegni e stampe, ripercorre uno spaccato della cultura figurativa italiana dall’Unità al secondo dopoguerra, e permette di conoscere le scelte collezionistiche dell’avvocato Bologna volte soprattutto a testimoniare l’attività di pittori operanti nelle terre a lui familiari della Val d’Orcia e della bassa Maremma, senza tuttavia trascurare l’arte nazionale.

La mostra è a cura di Silvestra Bietoletti, Laura Martini e del Direttore del Museo stesso, dott.Roberto Longi. Si tratta di uno degli eventi che sostiene “Valdichiana 2026”, la candidatura della Valdichiana Senese a Capitale italiana della cultura 2026.

Gli orari. Il Museo Civico Pinacoteca Crociani sarà aperto per tutto il ponte dell’Immacolata (8-10 dicembre) dalle ore 10 alle ore 18; il 16 e 17 dicembre (10-18) e dal 20 dicembre al 7 gennaio 10.00 – 18.00 (chiusura martedì, 25 dicembre e 1° gennaio). Mentre dal 7 gennaio fino al 31 marzo il museo sarà aperto solo sabato e domenica prima dell’incremento delle aperture previsto a partire dal 1° di aprile (tutti i giorni tranne il martedì).