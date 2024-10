SUVIGNANO – Due giorni dedicati alla mappatura della criminalità organizzata contemporanea, con protagonisti associazioni, istituzioni e sindacati.

A Suvignano (Siena) l’11 e il 12 ottobre sono in programma i “Suvignano Days: una rete per la legalità nella rete”, organizzati dallo Spi Cgil nazionale. “Studiare, capire e governare l’innovazione è un compito prioritario se non vogliamo esser tagliati fuori dallo sviluppo – ha evidenziato il segretario generale dello Spi Cgil Toscana Alessio Gramolati -. Non possiamo dirci soddisfatti se tra le prime 50 imprese che operano nel campo dell’intelligenza artificiale solo 5 sono europee. Ma se vogliamo accelerarne lo sviluppo bisogna mettere queste tecnologie al servizio delle persone e dobbiamo evitare diventino nuove praterie d’illegalità per le mafie e per speculatori senza scrupoli. Suvignano serve anche a questo e per questo l’iniziativa è utile anche a Suvignano”.

