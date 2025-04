Tempo lettura: < 1 minuto

MASSA MARITTIMA – Tutelare la biodiversità delle zone umide e in generale della qualità delle acque del lago dell’Acesa.

E’ l’obiettivo di progetto che sarà studiato e redatto dal Comune di Massa Marittima (Grosseto) con la collaborazione del Consorzio di bonifica 6 Toscana sud, il coinvolgimento dell’Università e dei cittadini. Uno schema di convenzione è stato approvato dal consiglio comunale. Già da alcuni mesi, si spiega in una nota, all’interno della Strategia mazionale per le aree interne si è aperta per il Comune di Massa Marittima la possibilità di ricevere un contributo di 500mila euro, per la realizzazione di un progetto di tutela.

“Il progetto avrà la durata triennale – spiega la sindaca Irene Marconi – e sarà un percorso aperto, volto a coinvolgere tutti gli stakeholders, dagli operatori turistici alle associazioni ai gruppi più o meno strutturati di frequentatori dell’area del lago dell’Accesa. Il nostro obiettivo è quello di gestire meglio questa incredibile patrimonio ambientale, partendo dagli accessi al lago, allontanando le auto dalla sponda, abbattendo le polveri, incentivando i percorsi pedonali. La progettazione prenderà il via nei prossimi mesi. Per l’estate 2025 è comunque previsto un intervento per un controllo più puntuale degli accessi, l’allontanamento delle auto e un maggior presidio di sicurezza su tutta l’area”. “Siamo soddisfatti che il Comune di Massa Marittima ci abbia coinvolto – afferma il presidente del Consorzio Federico Vanni -, il Consorzio di Bonifica Grosseto 6 Toscana Sud non è nuovo a questo tipo di progetti che riguardano aree protette e siti da tutelare, stiamo infatti intervenendo anche sulla Diaccia Botrona”.