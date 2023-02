SIENA – La Chigiana adesso ha le spalle più coperte. Un emendamento a firma Claudio Borghi, votato all’interno del decreto Mille proroghe, consentirà all’Accademia di avere 900 mila all’anno fino al 2026.

Il pacchetto complessivamente prevede un finanziamento di 2,7 milioni da dividere in parti uguali con la Fondazione Scuola di musica di Fiesole e l’Accademia internazionale di Imola. Per l’anno in corso le risorse stanziate sono 600 mila euro, quindi 200 mila a testa. “Mi occupo da tempo della salute della Chigiana – ha affermato il senatore leghista, che ha porta il provvedimento in commissione congiunta Affari istituzionali e Bilancio -. Mi fa piacere che la proposta sia stata approvata quasi all’unanimità”.

L’atto presentato oggi si tratta di una prosecuzione di quello che già varato lo scorso e firmato dall’ex ministro Dario Franceschini. In quel caso alla Chigiana fu riconosciuto un contributo di circa 254 mila euro.