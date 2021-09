FIRENZE – Scoprire Firenze attraverso le rocce di cui sono fatti i suoi monumenti. E’ l’obiettivo della nuova web-app ‘Florence RockinArt’ nata per approfondire le conoscenze sui materiali lapidei, naturali e artificiali, di cui sono costituiti i monumenti di Firenze attraverso una dettagliata descrizione delle caratteristiche geologiche, mineralogiche e petrografiche delle pietre che con il loro colore caratterizzano Firenze: il caldo colore ocraceo della Pietraforte medievale, il grigio ceruleo della Pietra Serena che dominava nell’architettura del Rinascimento, a cui si aggiungono il bianco dei Marmi, il rosso dei Calcari e il verde delle Serpentiniti.

Un viaggio dal Romanico di San Miniato al Monte al Gotico di Santa Croce, dal Manierismo stravagante della Fontana del Nettuno e del Giardino di Boboli fino al Barocco del Complesso di San Firenze e della Chiesa di San Michele e San Gaetano e alle opere dei grandi architetti italiani del Novecento. La web-app è stata realizzata da Elena Pecchioni e Alba P. Santo.

Assessore Del Re: «Firenze insolita che vogliamo sempre più valorizzare e promuovere»

«Un itinerario tra stili e materiali attraverso i secoli – ha detto l’assessore al Turismo Cecilia Del Re -, per andare alla scoperta della Firenze insolita che vogliamo sempre più valorizzare e promuovere per accogliere in città viaggiatori consapevoli e attenti al territorio. Per questo, abbiamo inserito la nuova web-app ‘Florence RockinArt’ sul portale Feel Florence». Florence RockinArt è realizzata in italiano e inglese ed è consultabile online o scaricabile (gratuitamente) sul cellulare al seguente indirizzo: h. La web-app è inserita sul portale FeelFlorence.