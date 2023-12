FIRENZE – Un fenomeno toscano che in breve tempo è diventato italiano e poi ancora internazionale. Dopo l’apertura di nuovi punti vendita a Napoli, Forte dei Marmi, Bergamo, Roma, Torino, New York, Los Angeles al grido di ‘bada come la fuma’ Tommaso Mazzanti della schiacciateria All’antico vinaio oggi fissa un nuovo obiettivo: assumere 100 nuovi dipendenti per arrivare a quota “400 in famiglia”.

“Sono strafelice di dirvi che cerchiamo 100 nuove figure da assumere nei primi del 2024 per il nuovo anno. È’ la mia vittoria più grande poter fare così tanto. Cerchiamo 100 collaboratrici e collaboratori da Milano a Roma, da Forte dei Marmi a Firenze. Obiettivo del 2024 riuscire ad arrivare a quota 400 in famiglia. Stiamo pian piano diventando una piccola ma grande azienda Italiana e ne vado veramente fiero ed orgoglioso” ha detto il fondatore.

Per tutte le persone interessate è possibile inviare il proprio curriculum a allanticovinaiocv@gmail.com