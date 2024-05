PORTOFERRAIO – La medicina del futuro sta prendendo piede all’isola d’Elba, dove grazie al progetto “Tuscany health system” sta procedendo l’implementazione della telemedicina.

Il punto è stato fatto in una riunione, che è stata coordinata dal direttore del Distretto Elba Fabio Chetoni e dal docente della Scuola Sant’Anna Alberto Giannoni come responsabile per i progetti dedicati all’Isola d’Elba, per definire l’organizzazione “degli ambulatori virtuali e dei servizi di telemedicina che saranno sviluppati sull’isola”.

In questo senso, come evidenziato in una nota dell’Asl Toscana nord ovest, “il direttore della struttura di Medicina interna dell’ospedale di Portoferraio Riccardo Cecchetti e il responsabile della struttura di Presa in carico dell’insufficienza respiratoria Guido Vagheggini hanno già creato le premesse per una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, coinvolgendo i medici di medicina generale e gli infermieri ospedalieri, ambulatoriali e di comunità”.