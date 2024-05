FIRENZE – La fetta della torta per la Toscana è di 9 miliardi. Parte di un progetto complessivo da 120 miliardi, “Il tuo futuro è la nostra impresa”, promosso da Intesa San Paolo.

Risorse che l’istituto bancarie mette a disposizione fino al 2026 per accompagnare la progettualità di Pmi e aziende di minori dimensioni, “sistema vitale dell’imprenditoria italiana e delle filiere sui territori” come spiega la banca in una nota. Il piano, presentato oggi a Firenze agli imprenditori toscani, si pone l’obiettivo di favorire nuovi investimenti per la competitività italiana accelerando la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurando l’immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo.

“La Toscana e i distretti manifatturieri che la rendono nota in tutto il mondo – ha affermato Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo – trovano con questo nuovo programma le risorse finanziarie e gli strumenti per essere accompagnare nelle scelte di investimento di lungo periodo con la possibilità di cogliere le opportunità del Pnrr e della Transizione 5.0. Un impegno per la crescita economica del nostro territorio testimoniato anche dal miliardo e duecento milioni di euro erogati nel 2023 alle imprese e dall’ulteriore miliardo e trecento milioni di euro per le famiglie, per un totale che supera i 2 miliardi e 500 milioni di euro”.