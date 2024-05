PISTOIA – Matematica protagonista a Pistoia il 17 e il 18 maggio all’interno del convegno “Ricerca in pratica: la ricerca in didattica della matematica per la scuola”.

Presenti 300 fra professori universitari ricercatori, insegnanti, dottorandi di tutta Italia che si occupano dell’insegnamento e dell’apprendimento della materia. “La matematica è definitivamente promossa, in ogni area del mondo, da disciplina specifica a struttura cognitiva fondante per lo sviluppo e la piena realizzazione delle potenzialità individuali di ogni cittadino – ha sottolineato Ezio Menchi, vicepresidente di Fondazione Uniser Pistoia, che promuove l’evento, insieme a Fondazione Caript – Purtroppo le studentesse e gli studenti italiani in questa materia risultano ancora non all’altezza delle aree più avanzate e innovative d’Europa e del mondo”.

L’evento, che ha registrato il tutto esaurito, approfondirà il modo in cui la matematica viene insegnata e come può essere più attrattiva per i giovani grazie a nuove metodologie, linguaggi, percorsi, contenuti più significativi e motivanti. “Si tratta di un’iniziativa di formazione e sviluppo professionale per dare un nuovo volto all’insegnamento della matematica – ha aggiunto Menchi -, superando la percezione storica di una materia arida, ripetitiva, ostile, per buona parte delle studentesse e degli studenti”.