FIRENZE – Le iscrizioni hanno già toccato quota 100, ma i posti ancora non sono esauriti. Hanno preso il via a maggio i campi scuola per bambini e adolescenti affetti da diabete e per le loro famiglie.

E’ dal 2000 che la Regione Toscana sostiene l’iniziativa e anche per il 2024 ha stanziato 170mila euro che andranno all’ospedale pediatrico Meyer, che è il centro regionale di riferimento, all’Asl Toscana nord-ovest e all’Asl Toscana sud-est. I campi scuola, differenziati per fasce di età hanno uno scopo di educazione terapeutica: forniscono a ragazze e ragazzi competenze per gestire il diabete in assenza dei familiari, sviluppa in loro autostima e responsabilizzazione e insegna come la patologia sia compatibile con tante attività.

Nel 2024 sono stati organizzati campi per ragazzi dai 10 ai 17 anni ma anche per famiglie con bambini e un’iniziativa riservata ai giovani tutor. In tutti si imparerà a fare il controllo della glicemia, a riconoscere per tempo e gestire eventuali scompensi acuti, a somministrare dove necessario l’insulina. Ai campi partecipano anche medici e infermieri, psicologi, specializzandi in pediatria, preparatori atletici e personale delle associazioni.