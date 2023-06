PISA – Il Dipartimento interaziendale del farmaco dell’area vasta nord ovest ha una nuova coordinatrice. Si tratta di Francesca Azzena, direttrice della farmacia ospedaliera per l’ambito livornese.

“La nascita del dipartimento interaziendale – ha spiegato la dirigente – rappresenta una preziosa occasione di collaborazione e sinergia sul tema dell’assistenza farmaceutica a disposizione delle tre realtà coinvolte. Le diverse competenze maturate dai dirigenti farmacisti in contesti con peculiarità specifiche, potranno integrarsi per elaborare politiche del farmaco e dei dispositivi medici ancor più capaci di garantire l’impiego appropriato delle risorse e l’accesso all’innovazione, rispondendo in maniera tempestiva ed equa ai cittadini su tutto il territorio della nostra area vasta”.

Azzena, ha sottolineato la direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, “da anni sta lavorando alla progettazione e realizzazione delle politiche farmaceutiche aziendali e in questo nuovo ruolo darà un ulteriore contributo al fine, indicato a livello regionale, di perseguire l’appropriatezza degli interventi, l’integrazione dei servizi assistenziali in rete, l’ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane e delle competenze”.