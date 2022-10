VOLTERRA – Il ‘caso pediatria’ al momento è chiuso. Lunedì è ripartita l’attività specialistica all’ospedale di Volterra (Pisa).

“I pediatri garantiscono il servizio ambulatoriale per 5 giorni alla settimana con orari che sono stati appositamente studiati per essere integrati con quelli dei pediatri di famiglia e quindi per assicurare la continuità della presa in carico dei bambini sul territorio in orario diurni”, ha fatto sapere l’Asl Toscana nord ovest.

L’attività viene svolta infatti il lunedì dalle 14 alle 18, il martedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 14 alle 18, il giovedì dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 13. Ogni mercoledì e giovedì vengono anche eseguiti ecografie delle anche, ambulatorio di gastroenterologia e allergologia pediatrica, valutazione dello stato di salute endocrino metabolico dei giovani da 10 a 16 anni. Quest’ultimo progetto avrà inizio dal terzo mercoledì di ottobre, vista la necessità di acquisire un’anagrafe aggiornata dei ragazzi di questa fascia d’età residenti nella zona e predisporne l’accesso all’ambulatorio.

L’Asl ha sottolineato “che, vista la difficoltà generale a reperire specialisti e considerate le normative vigenti, è stato fatto il massimo sforzo possibile per garantire la ripresa di questa attività a Volterra, con prestazioni programmate e con la possibilità di accesso diretto e con tutta una serie di servizi che rendono questo ambulatorio pediatrico un punto di riferimento per la cittadinanza: la situazione verrà comunque costantemente monitorata”.