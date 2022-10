FIRENZE – L’ambiente è una priorità, anche per le ferrovie. La Toscana riceverà dal ministero delle Infrastrutture 13 milioni per innovare e migliorare la sostenibilità delle infrastrutture esistenti.

Si tratta di un pacchetto da 46,20 milioni, che interessa anche la Liguria e le Province autonome di Trento e Bolzano. Entro la fine del 2023 i beneficiari dovranno assumere gli impegni vincolanti per dare seguito ai lavori. La cifra ripartita con il decreto, si spiega inoltre, “è una quota dei complessivi 150 milioni che il decreto-legge 68/2022 (‘disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili’) prevede per interventi immediatamente cantierabili di ammodernamento delle ferrovie regionali.