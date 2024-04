TORRITA DI SIENA – “Noi rappresentiamo la Repubblica italiana! Non constringeteci a usare i trattori. Pretendiamo soluzioni!”.

E’ con questo striscione che sei sindaci della provincia di Siena hanno simbolicamente occupato stamani i binari della linea ferroviaria Siena-Chiusi alla stazione di Torrita di Siena. I primi cittadini di Torrita di Siena, Asciano, Chiusi, Sinalunga, Montepulciano e Rapolano Terme (comuni attraversati dal tratto, ndr.) da tempo chiedono un miglioramento del servizio al gruppo Ferrovie dello Stato, a Rfi e al Ministero dei Trasporti. Da anni infatti vengono segnalati ritardi dei treni, disagi per i pendolari e linee cancellate. I sindaci hanno inviato anche una lettera al Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini per chiedere un incontro.