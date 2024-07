FIRENZE – L’Alta velocità a Firenze non subirà ritardi. Ad assicurarlo l’ad di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, in occasione di un sopralluogo nel cantiere Tav.

“Stiamo lavorando con grande concentrazione, rispetteremo i tempi che abbiamo assunto come impegno: nel 2028 ci sarà il completamento del sottoattraversamento e della stazione Belfiore”, ha detto il dirigente. “Siamo in un range perfettamente riassorbibile per il rispetto dei tempi che abbiamo detto, quindi, nel 2028 ultimiamo i lavori”.

Parlando del cantiere per il passante fiorentino dell’Alta velocità, Strisciuglio ha detto che “realizziamo nuove infrastrutture che aumentano in modo significativo la regolarità e la capacità del servizio ferroviario in Toscana. Facciamo quello che si auspica a livello ferroviario: separare flussi regionali con alta velocità, perché migliora il servizio e libera capacità di trasporto sia a livello regionale sia nazionale”.