GROSSETO – Riccardo è stato ritrovato. Il 14enne, scomparso il 5 luglio mentre si stava recando nella piscina comunale di Sinalunga (Siena), si trovava a Grosseto, dove ieri mattina la madre aveva segnalato l’avvistamento del figlio.

La donna ha detto di essere “sollevata e felice” dopo “aver vissuto sei giorni di disperazione”. Le condizioni di salute del ragazzo sono buone.

Lei stessa ha contribuito al ritrovamento, recandosi personalmente in serata nella città maremmana e incrociandolo per pura casualità. A quel punto sono stati informati i carabinieri, che da giorni si erano attivati per individuarlo, e dopo poco lo hanno fermato in via Roma.

Il giovane da febbraio viveva in una comunità del Senese, mentre la famiglia risiede a Volterra (Pisa). L’allontanamento di Riccardo era stato denunciato dalla mamma a Chi l’ha visto e sui social erano apparsi appelli per aiutare le ricerche.

“È stato un enorme sollievo per tutti – ha sottolineato Giacomo Santi, sindaco di Volterra, che si era subito attivato per trovare Riccardo, rimanendo in contatto sia con la famiglia che con la prefettura di Pisa -. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati senza sosta nelle ricerche e un ringraziamento particolare va al sindaco di Grosseto, con il quale siamo rimasti in costante contatto nella giornata di ieri. Un pensiero speciale e un abbraccio affettuoso vanno alla madre del ragazzo, che ha vissuto giorni di grande apprensione”.