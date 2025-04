Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Importante riconoscimento per le imprese edili senesi: erogate le premialità 2024 dalla Cassa Edile di Siena.

Un importante risultato che ha visto l’erogazione di circa 200 mila euro distribuito tra le imprese virtuose e frutto della volontà e del sostegno di Ance Siena che, insieme alle organizzazioni sindacali FENEAL-UIL Siena-Arezzo, FILCA-CISL Toscana territoriale di Siena e FILLEA-CGIL Siena, ha fortemente creduto in questo meccanismo incentivante previsto dall’integrativo provinciale.

“Come sistema delle imprese del mondo edile esprimiamo soddisfazione per come questa premialità rappresenti un concreto alleggerimento dei costi contributivi per le aziende virtuose. Un meccanismo che premia l’eccellenza e incentiva comportamenti responsabili nel settore edile” sottolinea il presidente Ance Siena Giannetto Marchettini.

La norma premiale, infatti, è stata concepita per valorizzare le imprese edili della provincia di Siena che si distinguono per regolarità contributiva nei versamenti alla Cassa Edile, Inps e Inail, impegno nella sicurezza sul lavoro con l’adozione di misure aggiuntive agli obblighi di legge, investimento nella formazione professionale per favorire l’aggiornamento e la crescita delle competenze dei dipendenti e qualità del lavoro con il mantenimento di elevati standard nell’esecuzione delle opere.

In base all’accordo sottoscritto le imprese con sede in provincia di Siena che hanno soddisfatto i requisiti hanno beneficiato di una premialità pari allo 0,60% della massa salari denunciata in Cassa Edile.

Un ulteriore riconoscimento è andato invece per l’impegno nella sicurezza. Grazie alla sensibilità delle parti sociali, le imprese che hanno dimostrato un particolare impegno nella sicurezza, hanno ricevuto una premialità aggiuntiva.