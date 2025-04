Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha confermato e rinnovato importanti incarichi ai vertici delle aziende sanitarie regionali, segnando un cambio strategico nella governance della sanità toscana.

Maria Letizia Casani, attuale direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest, ha visto prorogato il suo incarico per ulteriori due anni, una possibilità prevista dall’attuale contratto, che la conferma alla guida dell’azienda sanitaria che copre un vasto territorio dalla Lunigiana a Piombino.

Per l’Azienda ospedaliero universitaria di Pisa il presidente Giani ha proposto Katia Belvedere come nuova direttrice generale, in sostituzione di Silvia Briani, il cui mandato è in scadenza. Belvedere è attualmente direttore generale dell’Ispro, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, e la sua nomina è subordinata a due passaggi fondamentali: l’intesa obbligatoria con il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, e il parere, non vincolante, della Commissione sanità del Consiglio regionale. Giani ha già avviato le procedure inviando la proposta formale al rettore e il curriculum di Belvedere al presidente del Consiglio regionale.

