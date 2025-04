Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Un altro pino è crollato questa mattina poco prima delle 7 dal giardino di un condominio in via Nicola Pisano a Firenze, finendo sulla strada e schiantandosi contro due automobili e due motorini parcheggiati.

Si tratta del terzo episodio simile avvenuto nelle ultime settimane nella stessa area.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a scongiurare che persone si trovassero sotto la chioma al momento della caduta. Hanno lavorato per circa due ore per rimuovere rami e tronco dalla carreggiata, ripristinando così la sicurezza e la viabilità. I danni alle vetture e ai ciclomotori sono stati accertati, ma fortunatamente non si registrano feriti.

L’albero, un pino situato all’interno di una proprietà privata, è caduto improvvisamente sul marciapiede e sulla sede stradale, causando preoccupazione tra i residenti, che hanno sottolineato come sia andata bene a non esserci persone coinvolte. L’evento si inserisce in un contesto di maltempo e di allerta che ha interessato la città nelle ultime settimane.

Le autorità e i cittadini auspicano ora un intervento più incisivo per la manutenzione e la sicurezza del verde urbano, al fine di prevenire ulteriori episodi di questo tipo.

