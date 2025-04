Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Un primo passo concreto verso una Fi-Pi-Li più moderna, sicura e capace di rispondere alle esigenze di traffico e sicurezza.

È stato inaugurato stamani il nuovo tratto tra Firenze e Scandicci, dove sono stati completati i lavori di ampliamento della carreggiata e di risanamento acustico. L’intervento, finanziato dalla Regione Toscana con un investimento di 3,8 milioni di euro, prevede una corsia di emergenza larga 3,5 metri e lunga 1,25 chilometri, oltre all’installazione di una barriera antirumore alta fino a 3,5 metri e all’utilizzo di un asfalto speciale fonoassorbente.

Presenti all’inaugurazione il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli, tecnici regionali e ingegneri dei dipartimenti di ingegneria civile e industriale delle Università di Pisa e Firenze. Proprio a questi ultimi la Regione ha affidato il compito di individuare, insieme ai tecnici regionali, i punti della Fi-Pi-Li dove sarà possibile replicare l’allargamento della carreggiata e la creazione di corsie di emergenza.

“L’obiettivo – ha spiegato il presidente Giani – è creare, laddove possibile, le corsie d’emergenza, anche in vista della futura costituzione di Toscana Strade Spa. Abbiamo già compiuto un primo passo concreto investendo direttamente risorse regionali. I risultati dimostrano come l’allargamento possa rappresentare una svolta decisiva per il futuro di questa strada, rendendola più capiente e in grado di assorbire meglio il traffico, superando le criticità legate a incidenti e rallentamenti. Tuttavia, per estendere questo piano su scala più ampia, servono ulteriori risorse e sinergie: la società Toscana Strade potrà essere un interlocutore strategico per risolvere definitivamente i problemi strutturali della nostra viabilità”.

Il cantiere, ora concluso e visitato dalle autorità, si estende dal chilometro 1+170 al chilometro 2+400 tra Scandicci e Firenze. Oltre all’ampliamento della banchina di destra, che ora garantirà maggiore sicurezza in caso di emergenza senza bloccare il flusso veicolare, il progetto ha previsto il rifacimento del manto stradale su entrambe le carreggiate con una miscela bituminosa a bassa emissione sonora, sviluppata appositamente per la Fi-Pi-Li grazie a uno studio acustico condotto con l’Università.

L’assessore Baccelli ha sottolineato come l’intervento sia parte di un piano più ampio, che riguarda oltre 7 chilometri di strada e punta a estendere il modello di risanamento acustico e ampliamento a tutta la Fi-Pi-Li. “Abbiamo utilizzato un asfalto fonoassorbente, una miscela studiata per le caratteristiche della strada. Proprio in questi giorni abbiamo affidato all’Università uno studio approfondito per individuare dove sia possibile procedere con l’allargamento e inserire la corsia d’emergenza. È un modello che vogliamo applicare in modo strutturale, anche attraverso la costituzione della società Toscana Strade”.

Il nuovo assetto della piattaforma stradale, con barriere arretrate e banchina più larga, non ostacola eventuali futuri allargamenti della Fi-Pi-Li, lasciando aperta la possibilità di ulteriori interventi per migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico.

Il progetto rappresenta un tassello fondamentale nella strategia della Regione per modernizzare una delle arterie più trafficate della Toscana, con l’obiettivo di ridurre i disagi legati a incidenti e code e migliorare la qualità della vita dei cittadini esposti all’inquinamento acustico.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!