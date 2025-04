Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – È ufficialmente iniziata la costruzione del «Veliero», il futuro Ospedale dei Bambini e dei Ragazzi di Pisa.

Una struttura all’avanguardia che sorgerà all’interno di un parco tra via Bargagna e via Cisanello, a pochi passi dal polo ospedaliero di Cisanello. Il nuovo complesso, promosso dalla Fondazione Stella Maris, rappresenta una delle più importanti iniziative sanitarie per l’infanzia in Toscana.

Un ospedale pensato per i più piccoli

Il progetto prevede una superficie di 12.000 metri quadrati, con 44 camere di degenza, altrettanti ambulatori, 1.000 metri quadrati di laboratori, 50 sale di osservazione terapeutica e numerosi spazi dedicati al gioco e all’apprendimento.

L’architettura, firmata dagli studi Heliopolis 21 e ARX, si ispira alla leggerezza di un veliero, con ambienti luminosi e accoglienti pensati per il benessere fisico e mentale dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Un polo di eccellenza e ricerca

Il «Veliero» sarà inserito nell’area dell’assistenza biomedica di Cisanello e svilupperà sinergie con il policlinico, l’Università di Pisa, il CNR, la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore.

La struttura sarà in grado di accogliere anche pazienti con patologie molto gravi, grazie alla vicinanza con i principali centri di ricerca e assistenza della città.

