FIRENZE – All’aeroporto di Peretola a Firenze arriva la limitazione dei voli notturni, a tutela del riposo dei residenti. Lo stabilisce un accordo tra Comune, Enac e Toscana Aeroporti. Le nuove regole impongono lo stop totale, salvo deroghe previste per legge, sia per decolli che atterraggi dopo le ore 23.

E’ prevista la chiusura dello scalo per gli atterraggi programmati alle ore 23 con la sola eccezione, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, di tre voli che potranno essere programmati nella fascia oraria 23-24. Previsto anche un limite massimo di tolleranza per l’accoglimento di eventuali atterraggi in ritardo di 15 minuti oltre le 24. Poi, oltre le ore 00.15 nessun atterraggio di aeromobile commerciale sarà autorizzato e si porrà la necessità della cancellazione o del dirottamento su un altro aeroporto.

“Queste nuove regole – sottolinea l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio – sono una vera e propria rivoluzione per la qualità della vita delle persone che vivono nelle zone limitrofe all’aeroporto, frutto di un confronto serrato con Ta, Enac e le compagnie aeree chiesto dall’Amministrazione mesi fa a cui è seguito un percorso tecnico volto a introdurre norme inderogabili. Assolviamo così, come rappresentanti dei cittadini, al nostro compito che è di garantire la tutela dei diritti dei cittadini, sia al sonno che alla salute”. “Qualche mese fa – conclude Giorgio – avevo evidenziato in Consiglio comunale – dopo incontri e confronti con i residenti – come ci fossero a Peretola troppi voli notturni, anche ben oltre la mezzanotte, addirittura in piena notte, con grave pregiudizio della tranquillità dei residenti, in particolare nelle zone di Brozzi, Peretola e Quaracchi”.