FIRENZE – La pasticceria non fa eccezione. Manca la manodopera. Secondo Irene Floris, presidente toscana di Confartigianato Turismo, “oltre il 60%”.

Carenza che si fa sentire in periodi come la Pasqua, dove tra uova, colombe e prodotti artigianali, come i quaresimali. La dirigente tuttavia evidenzia le previsioni positive per l’imminente festività. In particolare per i flussi soprattutto verso le città d’arte “con pacchetti associati alle guide turistiche”, mentre molti stranieri “scelgono un soggiorno in villa, circondati dalle colline toscane, come vacanza relax”.