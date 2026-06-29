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Il caldo estremo di giugno sembra aver raggiunto il suo apice.

Sono 1300 i morti in tutta Europa per il caldo di questi ultimi giorni. Il direttore dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito l’ondata di caldo, molto più lunga e intensa di quelle passate, un “killer silenzioso”. In Toscana però gli ultimi giorni di giugno aprono una settimana di pioggia e allerta meteo.

Nelle città dell’Italia settentrionale le temperature sono cresciute di 2,3°C rispetto al 2010, ma dal 30 giugno la Toscana entrerà in una settimana di pioggia. Già nella tarda serata di oggi, lunedì 29 giugno, sono previsti rovesci e brevi temporali.

E’ stata diramata invece da domani, martedì 30 giugno, l’allerta meteo gialla per temporali su tutto il territorio regionale, eccetto le aree costiere e le isole, dalle ore 13 alle 21. Temporali che non abbasseranno di molto le temperature, che sono confermate con massime tra i 35 e i 38°C.

Le precipitazioni sono attese specialmente nel pomeriggio di domani, con rovesci intensi e circoscritti, e non si escludono accumuli puntuali fino a 40-50 mm in un’ora. Aumenta anche la probabilità di colpi di vento e grandine.

Sono previsti temporali anche per le giornate di mercoledì e giovedì, e sono previsti anche più significativi cali di temperatura, con massime sui 33°C. Piogge che potrebbero mettere a rischio il Palio di Siena, che dovrebbe disputarsi proprio nel pomeriggio di giovedì 2 luglio, e del quale si sta già ipotizzando il rinvio.

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