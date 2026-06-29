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Palio, tre popoli esultano per l’assegnazione dei cavalli. Sono le Contrade di Onda, Aquila e Oca a uscire in festa da piazza del Campo. Alla contrada di Malborghetto (Onda) è andato in sorte Anda e Bola, ultimo vincitore del Palio di agosto 2025, mentre all’Aquila la sorte ha riservato Diodoro. Infine l’Oca cui è stato assegnato Benitos.

Queste le altre assegnazioni: Volpino correrà nel Leocorno, Donrodrigo nel Bruco, Viso d’Angelo nella Civetta, Canarinu nel Valdimontone, Ente de P. Ulpu nella Torre, Diosu de Campeda nella Giraffa, infine Eberardo nella Contrada del Drago.

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