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PISA – È morto all’improvviso quest’oggi, mentre era in visita a Milano, il neuroscienziato Antonino Cattaneo, tra i più importanti studiosi dell’Alzheimer.

Presidente dell’Ebri (European Brain Research Institute), l’istituto di ricerca sul cervello fondato da Rita-Levi-Montalcini, Cattaneo dal 2008 al 2024 è stato professore ordinario di Fisiologia e direttore del Laboratorio di Biologia della Scuola Normale di Pisa, di cui era stato anche allievo del corso di Perfezionamento.

Nato a Pisa il 6 settembre 1954, si era trasferito a Roma, città in cui viveva, laureandosi nel 1976 in biofisica all’Università Sapienza di Roma, con il professor Mario Ageno, considerato il padre della biofisica. A Pisa era ritornato per il dottorato di ricerca conseguito alla Scuola Normale nel 1980, sotto la supervisione del professor Lamberto Maffei, con uno studio sulla codifica delle informazioni visive da parte delle cellule della corteccia visiva.

Ricercatore con Rita Levi Montalcini

Ha poi lavorato come postdoc e poi come ricercatore con il Premio Nobel Rita Levi Montalcini all’Istituto di Neurobiologia del Cnr a Roma, e successivamente con Cesar Milstein (altro Premio Nobel) al MRC Laboratory of Molecular Biology di Cambridge in Inghilterra. Dal 1991 al 2008 è stato ordinario di Biofisica alla Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati (SISSA) di Trieste, dove è stato direttore di Dipartimento dal 1991 al 1995 e vicedirettore della Sissa dal 1996 al 2001. Dal 2008 era tornato alla Normale come professore ordinario di Fisiologia e direttore del Laboratorio di Biologia Bio@SNS, fino al pensionamento avvenuto nel 2023.

La ricerca di Cattaneo è stata altamente innovativa, con scoperte pionieristiche e metodi innovativi che hanno aperto nuovi campi. Ha dato contributi fondamentali ai campi delle neurotrofine e della malattia di Alzheimer, così come al campo degli anticorpi ricombinanti. I suoi lavori sono alla base di approcci terapeutici innovativi per l’Alzheimer attualmente in fase di sviluppo verso la sperimentazione clinica.

Una vita dedicata alla ricerca

Autore di oltre 200 pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali “peer reviewed”, è stato insignito di numerosi riconoscimenti e premi scientifici, tra cui il Premio Domenico Marotta dell’ Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, la Medaglia W. Jansenius della Accademia Slovacca delle Scienze ed il Premio Internazionale G. Tartufari per la Biologia dall’Accademia Nazionale dei Lincei. Era membro dell’EMBO (European Molecular Biology Organization), dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, e socio corrispondente della Accademia Nazionale dei Lincei.

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