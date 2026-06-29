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SOVICILLE (SI) – Musica che si intreccia col territorio, omaggi ai grandi cantautori della musica italiana, teatro e danza. Questi gli ingredienti di Sovicille d’Estate 2026, la rassegna organizzata dal Comune di Sovicille e da Fondazione Toscana Spettacolo.

Quattro gli eventi principali e sette le serate di reading e concerti che accompagneranno l’estate di Sovicille da luglio fino a settembre.

Il programma

Musica da Ripostiglio – 13 luglio

Si parte il 13 luglio, con “Musica da Ripostiglio. Avere ragione o essere felici?”. Al Castello di Montarrenti, alle ore 21.15, la voce, la chitarra e il banjo di Luca Pirozzi, le chitarre di Luca Giacomelli, il contrabbasso di Raffaele Toninelli e la batteria di Emanuele Pellegrini accompagneranno il pubblico tra canzoni, monologhi e racconti su chi siamo, dove stiamo andando, ricordando chi siamo veramente.

Un percorso di ricerca della propria unicità e la vicinanza tra esseri umani sembrano essere antidoti contro l’infelicità e ingredienti fondamentali per esprimere la versione più autentica di noi stessi.

La produzione dello spettacolo è di Associazione Musica da Ripostiglio.

“Con la stagione estiva ritornano gli spettacoli di Sovicille d’estate – sottolinea Francesco Verzulli, assessore alla cultura del Comune di Sovicille. – L’amministrazione comunale considera questo programma molto più di un semplice calendario di eventi: è un investimento sulla comunità, sulla qualità della vita e sull’identità dei nostri luoghi. Ogni spettacolo, concerto e iniziativa rappresenta un’opportunità per continuare a valore al patrimonio culturale che custodiamo e per accogliere visitatori alla scoperta delle nostre eccellenze. La cultura è un motore di crescita, capace di creare relazioni, generare emozioni e rafforzare il senso di appartenenza”.

Semplicemente Ornella – 22 luglio

Il secondo appuntamento è per mercoledì 22 luglio, sempre al Castello di Montarrenti alle ore 21.15, e sarà dedicato a una delle voci, recentemente scomparse, più iconiche della musica italiana.

“Semplicemente Ornella” è il titolo del concerto del Quintetto di Ottoni dell’ORT & Ritmica, omaggio a Ornella Vanoni. Un tributo elegante e intenso che ripercorre i brani più amati del suo repertorio, tra jazz, canzone d’autore e sonorità senza tempo.

Un viaggio musicale che celebra la sua straordinaria carriera e la capacità unica di interpretare emozioni, storie e sfumature dell’animo umano.

La Madrina – 30 luglio

Gli appuntamenti proseguiranno il 30 luglio con “La Madrina”. Il Castello di Montarrenti accoglierà, alle 21.15, lo spettacolo teatrale prodotto da Motus, con il sostegno della Regione Toscana, che racconta con ironia i meccanismi del cosiddetto “metodo mafioso”.

Modelli di comportamento fondati su prevaricazione, violenza, manipolazione e ricerca del potere a scapito del bene comune e della giustizia. Alimentato da ignoranza, povertà, corruzione e sottomissione sociale, il fenomeno mafioso viene raccontato non come un problema individuale, ma come un sistema che coinvolge l’intera collettività.

Il concept e la drammaturgia sono a cura di Rosanna Cieri. Le coreografie sono curate da Martina Agricoli per la regia di Rosanna e Simona Cieri. Sul palco Martina Agricoli, Ilaria Fratantuono, Roberta Morello, Mattia Solano, con la partecipazione di Eleonora Pucci. Foto di Greta Sartarelli.

Il mare nel cassetto – 5 agosto

L’ultimo appuntamento sarà dedicato a un’altra voce italiana, scomparsa cinque anni fa. “Il mare nel cassetto” è il titolo dell’evento dedicato a Franco Battiato, un viaggio emozionante attraverso la sua musica e la sua poetica, che si terrà il 5 agosto in piazza Marconi.

A condurre il percorso saranno la giornalista Silvia Boschero, la cantautrice genovese Giua e Anais Drago, uno dei talenti più luminosi del nuovo jazz italiano. Al centro dell’evento la domanda “Chi sono io?”, quella che ha accompagnato Battiato sin dalla giovinezza, segnando in modo indelebile il suo cammino artistico. Lo spettacolo si snoda attraverso canzoni iconiche, creando un flusso di riflessioni che invita il pubblico a esplorare la propria interiorità.

Gli altri appuntamenti

Gli appuntamenti con Sovicille d’Estate 2026 proseguiranno poi per tutto il mese di luglio, agosto e settembre.

Martedì 14 luglio, al Castello di Montarrenti, alle ore 20, appuntamento con l’arte di Andrea Satta. A seguire, dalle ore 21, Transumanza – Têtes de Bois. Giovedì 16 luglio, alle ore 21.15 con il Concerto dell’Accademia Chigiana: al Chiostro di Torri si esibiranno i pianisti Lilya Zilberstein e Anton Gerzenberg.

Appuntamento alla Pieve di Ponte allo Spino, sempre con gli eventi dell’Accademia Chigiana, anche mercoledì 22 luglio, alle ore 19, con il concerto degli Allievi del Corso di Pianoforte.

Gli appuntamenti proseguiranno poi ad agosto: venerdì 21 agosto, alle ore 18, l’evento “off” del NOW Music Festival di Sovicille, nel Chiostro di Torri. Sabato 22 agosto invece matinée al Castello di Poggiarello. Dal 27 al 30 agosto si entra invece nel vivo del NOW Music Festival, che si svolgerà interamente nella cornice della Pieve di Ponte allo Spino.

Ultimo evento, a chiusura della rassegna, sabato 5 settembre al Castello di Montarrenti, dove, dalle 21.15, gli spettatori potranno assistere alla Notte di Poesia.

Info e biglietti

I biglietti sono a posto unico e la tariffa è di 5€.

Per maggiori informazioni Comune di Sovicille – Settore Persona e Società 320 4317200 – 329 2606971 – 0577 049250 – 0577 049252 – 0577 049266

Mail info@comune.sovicille.si.it

Gli orari e le date potrebbero subire variazioni.